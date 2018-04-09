9 أبريل 2018 مـ / موافق 23 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الجيش اليمني يهاجم مواقع للميليشيات الحوثية الانقلابية ويأسر عدداً منهم شمال تعز‎

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

عدن – واس :-

شن الجيش الوطني اليمني ، هجوماً على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية في الجبهات الشمالية لمدينة تعز.

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية إن المعارك تركزت في وادي الزنوج ومحيط جبل الوعش الاستراتيجي، شمالي المدينة إثر تبادلاً للقصف المدفعي .

وتمّكن الجيش اليمني من أسر عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال المعارك الدائرة منذ فجر اليوم في وادي الزنوج ومحيط جبل الوعش.

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