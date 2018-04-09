9 أبريل 2018 مـ / موافق 23 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الرئيس اللبناني: العلاقات السعودية اللبنانية تعود إلى طبيعتها

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأحد عن ارتياحه إزاء “التقارب” بين بلاده والمملكة العربية السعودية.

وقال عون لشبكة “تي في 5 موند” الفرنكوفونية “إنه تقارب بالطبع، وفي مطلق الأحوال، فإن السعودية بلد صديق”، وتابع أن “العلاقات مع السعودية تعود إلى طبيعتها.

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