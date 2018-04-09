9 أبريل 2018 مـ / موافق 23 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المدينة المنورة.. مصرع طفلة اختناقاً في حريق ملحق مبنى

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة في أحد مستشفيات المدينة المنورة نتيجة تعرضها لدخان كثيف نتج عن اندلاع حريق داخل ملحق ببناية مكونة من 3 طوابق بحي العوالي.

وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة، العقيد خالد الجهني، أن غرف العمليات تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق في مبنى بحي العوالي، مشيرا إلى أنه عند وصول الفرق لموقع الحادث تبيّن أنه حريق في صالة بالملحق العلوي لمبنى مكون من 3 طوابق.

وأضاف أنه تمت السيطرة على الحريق، وقامت فرق الإنقاذ بإخراج طفلة محتجزة داخل الملحق وتم نقلها للمستشفى إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة لاحقا نتيجة تعرضها للدخان وما زالت إجراءات التحقيق قائمة في الموقع لمعرفة أسباب الحادث.

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