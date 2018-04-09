فيديو | سعوديون يرحبون بولي العهد في باريس بأغنية “فوق السحاب”

(أنحاء) – متابعات :-
رحّب سعوديون يعيشون في العاصمة الفرنسية باريس بالأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة زيارته لفرنسا على طريقتهم الخاصة.
وأعدّ السعوديون في باريس أغنية خاصة تتغنى بالأمير محمد بن سلمان وبمجهوداته الكبيرة لإحداث تغييرات كبيرة على مستوى التنمية.
وجاءت الأغنية المترجمة باللغة الفرنسية بعنوان “فوق السحاب”، ليصفوا فيها صفحة جديدة من تاريخ المملكة، بجهود ولي العهد.
#السعوديه_فوق_هام_السحب#اغنيه_فوق_السحاب
بمناسبة زيارة سمو #ولي_العهد الى #فرنسا تم تصوير هذا العمل في #باريس وقد تمت ترجمته إلى اللغه الفرنسيه
Mohammad Ben Salmane est majestueusement monté sur le trône @Badermasaker @KSAembassyFRA @FranceinKSA @Thonaiyan
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— سعوديون في فرنسا (@saudiinfrance) April 8, 2018