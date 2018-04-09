فيديو | سعوديون يرحبون بولي العهد في باريس بأغنية “فوق السحاب”

#السعوديه_فوق_هام_السحب#اغنيه_فوق_السحاب

بمناسبة زيارة سمو #ولي_العهد الى #فرنسا تم تصوير هذا العمل في #باريس وقد تمت ترجمته إلى اللغه الفرنسيه

Mohammad Ben Salmane est majestueusement monté sur le trône @Badermasaker @KSAembassyFRA @FranceinKSA @Thonaiyan

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— سعوديون في فرنسا (@saudiinfrance) April 8, 2018