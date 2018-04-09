9 أبريل 2018 مـ / موافق 23 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | سعوديون يرحبون بولي العهد في باريس بأغنية “فوق السحاب”

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

رحّب سعوديون يعيشون في العاصمة الفرنسية باريس بالأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة زيارته لفرنسا على طريقتهم الخاصة.

وأعدّ السعوديون في باريس أغنية خاصة تتغنى بالأمير محمد بن سلمان وبمجهوداته الكبيرة لإحداث تغييرات كبيرة على مستوى التنمية.

وجاءت الأغنية المترجمة باللغة الفرنسية بعنوان “فوق السحاب”، ليصفوا فيها صفحة جديدة من تاريخ المملكة، بجهود ولي العهد.

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