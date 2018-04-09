فيديو | منظر بديع لسحابة في سماء الأفلاج.. وخبير يفسر الظاهرة

مقطع صور في جنوب منطقة #الرياض لسحب غريبة ونادرة جداً، تدعى بالسحب الاسطوانية أو سحب الرول أو سحب الانبوبية وهي سحب أفقية منخفضة ومنفصلة عن أي نوع من السحب المجاورة، وتتشكل بالقرب من الجبهات الباردة، وأحياناً مصاحبة للعواصف الرعدية .. والله أعلم. pic.twitter.com/LoRyNn1rQi

— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) April 8, 2018