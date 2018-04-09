9 أبريل 2018 مـ / موافق 23 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | منظر بديع لسحابة في سماء الأفلاج.. وخبير يفسر الظاهرة

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وثّق مقطع فيديو متداول أمس الأحد منظرا بديعا لسحابة نادرة الحدوث على شكل دائري تحيط بسماء مدينة الأفلاج جنوب منطقة الرياض.

من جهته، فسّر الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الظاهرة بأنها يطلَق عليها السحب الأسطوانية أو سحب الرول أو سحب الأنبوبية.

وأضاف أنها تعد سحبا أفقية منخفضة ومنفصلة عن أي نوع من السحب المجاورة، وتتشكل بالقرب من الجبهات الباردة، وأحياناً مصاحبة للعواصف الرعدية.

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