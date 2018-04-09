فيديو | منظر بديع لسحابة في سماء الأفلاج.. وخبير يفسر الظاهرة

(أنحاء) – متابعات :-
وثّق مقطع فيديو متداول أمس الأحد منظرا بديعا لسحابة نادرة الحدوث على شكل دائري تحيط بسماء مدينة الأفلاج جنوب منطقة الرياض.
من جهته، فسّر الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الظاهرة بأنها يطلَق عليها السحب الأسطوانية أو سحب الرول أو سحب الأنبوبية.
وأضاف أنها تعد سحبا أفقية منخفضة ومنفصلة عن أي نوع من السحب المجاورة، وتتشكل بالقرب من الجبهات الباردة، وأحياناً مصاحبة للعواصف الرعدية.
مقطع صور في جنوب منطقة #الرياض لسحب غريبة ونادرة جداً، تدعى بالسحب الاسطوانية أو سحب الرول أو سحب الانبوبية وهي سحب أفقية منخفضة ومنفصلة عن أي نوع من السحب المجاورة، وتتشكل بالقرب من الجبهات الباردة، وأحياناً مصاحبة للعواصف الرعدية .. والله أعلم. pic.twitter.com/LoRyNn1rQi
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) April 8, 2018
بين البديع والعجلية الآن مباشر جنوب الأفلاج ( منقول ) pic.twitter.com/9g2dAM2BW1
— طقس السعودية (@saudiwether) April 8, 2018