9 أبريل 2018 مـ / موافق 23 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو وصور | هيئة الرياضة تعلن الفائزين في بطولة “البلوت”.. وتركي آل الشيخ يكرمهم

بتاريخ رياضة ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت الهيئة العامة للرياضة أمس (الأحد) الأسماء النهائية للفائزين ببطولة المملكة لـ”البلوت”.

ونشرت الهيئة صوراً من تكريم رئيسها المستشار تركي آل الشيخ للفائزين بالمركز الأول، وهما بدر ابو حميد وماجد ابو حميد، والمركز الثاني سعود العنزي وحسين العنزي، والثالث نواف المطيري وسعود الزهراني، وفي الرابع نواف العتيبي وعبيد الشيباني.

وحصل الفائز بالمركز الأول على نصف مليون ريال، فيما حصل صاحب المركز الثاني على 250 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث على 150 ألف ريال ، والرابع على 100 ألف ريال.

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