9 أبريل 2018 مـ / موافق 23 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قرقاش: صمت قطر تجاه ما صدر عن مشروع قناة سلوى دليل خوف وإرتباك

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية أن مشروع “قناة سلوى” دليل فشل قطر في إدارة أزمتها وحلّها، مشيراً إلى ان سنوات التآمر والغدر والطعن في الظهر لا يمكن مسحها بجرّة قلم، والآن وقد غدت الخيارات واضحة في جديّتها آن الأوان لتترك الدوحة ارتباكها وأن تقرأ بتمعن مبادئ الحل.

وقال عبر عدة تغريدات بحسابه في “تويتر”: ” بغض النظر حول ما سيؤول إليه موضوع “قناة سلوى” وكيف سيتطور، فمشروع القناة دليل فشل قطر في إدارة أزمتها وحلّها، التركيز على استعداء الدول الأربع والهروب إلى الأمام عقّد موقف الدوحة، آن أوان التراجع والرجوع إلى العقل.”

واضاف “لتعود قطر إلى جذور الأزمة، سنوات التآمر والغدر والطعن في الظهر لا يمكن مسحها بجرّة قلم، والآن وقد غدت الخيارات واضحة في جديّتها آن الأوان لتترك الدوحة إرتباكها وأن تقرأ بتمعن مبادئ الحل ومطالب الدول الأربع. “

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