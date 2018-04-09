مراسل “الإخبارية”: وزير التعليم زار مدارس نموذجية في مكة.. ولم يتفقد المدارس المصابة بـ”الجرب”

(أنحاء) – متابعات :-
كشف مراسل قناة “الإخبارية” أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى زار مدارس نموذجية في حي الزايدي والهجرة في مكة المكرمة، أثناء متابعة الأوضاع بعد انتشار مرض الجرب.
وأوضح المراسل لبرنامج “الراصد”، أن الوزير لم يزُر أي مدرسة من المصابة بالجرب، مثل المدارس في حيي النكاسة والرصيفة، التي تُعد مركز انتشار لمرض الجرب، كما لم يزُرها أي من أعضاء الوفد المرافق مع الوزير .
وكان وزير التعليم قد صرّح عقب انتهاء جولته على مدارس مكة الأربعاء الماضي، والتي جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أنه اجتمع مع أعضاء اللجنة المكلفة لمتابعة هذا الموضوع من الصحة والبلديات والشرطة والتعليم، وأشار إلى أن انتشار المرض في قطاع التعليم يأتي بسبب مخالطة الطلبة، وسيتم طي صفحته نهائياً في القريب العاجل.
فيديو | مراسل الإخبارية في #مكة_المكرمة لـ #الراصد : وزير التعليم زار مدارس نموذجية وغيرمتضررة بمرض #الجرب . pic.twitter.com/VNUcz4cGmr
— الراصد (@alraasd) April 8, 2018