أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»مصادر: المملكة تنشئ قاعدة عسكرية في الجزء السعودي من جزيرة سلوى.. بالإضافة إلى مدفن نفايات نووية”
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