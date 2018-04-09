9 أبريل 2018 مـ / موافق 23 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء الفرنسي.. ويستعرض معه علاقات التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والثقافة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

باريس – واس :-

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم، دولة رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب، وذلك في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية وفرص تطوير الشراكة بين البلدين.

وقد أقام دولة رئيس الوزراء الفرنسي مأدبة غداء بهذه المناسبة، احتفاء بسمو ولي العهد والوفد المرافق.

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