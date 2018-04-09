أنت تتصفح:الرئيسية»هنا و هناك»5 نصائح ذهبية لمن يريد أن يبدأ يومه بنشاط وحيوية
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
دراسة: الضوضاء في العمل ترفع ضغط الدم والكولس...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- أفادت دراسة أميركية بأن العمال الذين يتعرضون لكثير من الضوضاء في أماكن عملهم تزيد
-
5 فوائد غير متوقعة للشوكولاتة.. تعرّف عليها...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشف تقرير صحي عن مجموعة فوائد يجنيها جسم الإنسان من تناول الشوكولاتة، لا يتوقعها
-
سيدة في بريطانيا تشكو “ماكدونالدز” بعد العثور...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- تقدمت سيدة في المملكة المتحدة بشكوى ضد سلسلة مطاعم “ماكدونالدز” (MCD.N) بعد أن أكدت
-
الفلبين تغلق جزيرة المليار دولار...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- في قرار صادم لكثير من السياح، أعلنت الفلبين عن إغلاق جزيرة “بوراكاي” الشهيرة لقضاء