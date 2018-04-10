10 أبريل 2018 مـ / موافق 24 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“أرامكو” تبرم اتفاقيات تعاون تجاري مع شركات فرنسية بقيمة 12 مليار دولار

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أبرمت شركة أرامكو السعودية، اليوم (الثلاثاء)، اتفاقية تعاون مع شركة “توتال” الفرنسية بقيمة 9 مليارات دولار لتوسعة مصفاة ساتورب وبناء مجمع بتروكيميائي بالجبيل.

وجاءت الاتفاقية ضمن عدد من اتفاقيات التعاون التجاري المبرمة من قبل الشركة السعودية مع عدد من الشركات الفرنسية والبالغة قيمتها 12 مليار دولار، وذلك في مجالات معالجة مياه الصرف الصناعي، واستيراد معدات التحكم في فوهات الآبار، وتوفير نظم تشغيل آلي للعمليات، وتبادل الخبرات وتنفيذ برامج التبادل الثقافي وورش العمل.

من جانبه، أشار رئيس أرامكو السعودية أمين الناصر، إلى أن الشركات والصناعات الفرنسية يمكنها القيام بدور محوري في دعم الجهود تنفيذ خطة أعمال الشركة.

ومن الجدير بالذكر، أن إجمالي صادرات المملكة غير النفطية لفرنسا في الفترة ما بين عامي 2013- 2017 بلغت 5.1 مليار ريال، فيما بلغت الواردات 78 مليار ريال.

وتمثل السيارات والمحركات، والآليات الثقيلة، والإلكترونيات، والبتروكيماويات، والمعادن الثمينة أعلى الصادرات السعودية لفرنسا؛ في حين تمثل المواد الغذائية والآلات، ومواد البناء، والصناعات الدوائية أعلى الواردات الفرنسية إلى المملكة.

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