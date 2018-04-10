10 أبريل 2018 مـ / موافق 24 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأردن يوضح موقفه من تسليم رغد صدام حسين للعراق

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أوضح مصدر أردني موقف بلاده من تسليم رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، إلى العراق، بعد أن ورد اسمها ضمن قوائم تضم 60 مطلوبا للأمن العراقي.

وقال المصدر الذي وُصف برفيع المستوى إن حكومة بلاده لم تتلقٌّ من نظيرتها العراقية أو الإنتربول الدولي أي مذكرة لتسليم رغد صدام حسين إلى بغداد، بعد أن ورد اسمها ضمن قوائم تضم 60 مطلوبا للأمن العراقي.

وأضاف المصدر أن ابنة الرئيس العراقي السابق رغد صدام حسين مستجيرة بالأردن، وأنه في حالة ثبوت دعمها للإرهاب فلن تتستر عليها الحكومة الأردنية.

وأكد أن استضافتها في الأردن لا تخرق القانون، كما أنها لم تخرج عن إطار ما هو مسموح به وفقا للقانون الأردني، ولم تمارس أي نشاط سياسي يضر بالعراق من الأراضي الأردنية.

وكانت الحكومة العراقية نشرت قبل نحو شهرين قائمة تضم 60 مطلوبا لديها بتهمة الانتماء لداعش والقاعدة وحزب البعث، من بينهم رغد صدام حسين، التي استغربت بدورها إدراج اسمها في قوائم المطلوبين وقالت إنها ستقاضي كل من أساء إليها “بغير وجه حق”.

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