10 أبريل 2018 مـ / موافق 24 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأقنعة

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

على ماذا تدل ملامح وجوهنا؟!!

هل وجوهنا عبارة عن صورة تعكس دواخلنا أم أنها صورة تخفي ما بداخلنا ببرواز من صنع أيدينا لنري الناظر ما نرغب في أن يراه.

البضع يرى أن الوجه هو مرآه تعكس أرواحنا كما أنه خارطتنا في هذه الحياة، فكل أيامنا وسنوات عمرنا مطبوعة عليه، مع أن وصفهم لا يحمل تلك الدقة مع انتشار عيادات التجميل التي تستطيع أن تخفي أثر السنين والتلاعب بملامح الوجه إلا أنها لا تستطيع إخفاء أثر السنين من الروح.

قد نرى شابا بروح كهل! ونرى كهلا بروح شاب! أيهما علينا أن نرى أولا؟ الوجه لأنه الشيء الأول الذي تقع عليه أعيننا حينما نلتقي أحدهم! أم الروح التي لا نكتشفها إلى بالتقرب من الشخص؟!

سؤال يراودني كثيرا، لما نعسى لتزين وجوهنا وننسى تزيين أنفسنا؟! هل هو خوف من نظرة الأخرين لنا؟ أم أنها قناعة شخصية؟ أم إخفاء لانعكاس ملامح أرواحنا عن وجوهنا؟

ممرت ذات مرة على محل لبيع الأقنعة وتجاذبت أطراف الحديث مع صاحب المحل. لديه أقنعة كثيرة مختلفة بينها الجميل والمخيف وما هو مخصص للأطفال. سألته عن مدى سعي الناس لارتداء تلك الأقنعة والرغبة في اقتنائها! أخبرني أن عمر متجره تجاوز الخمس سنوات وفي كل سنه يزداد الطلب على الأقنعة وخاصة في المناسبات. ضحكت ضحكة لا إرادية أستغربها هو بحد ذاته، اعتذرت منه لأنني لا أحب أن أقلل من أراء الأخرين، إلا أنني أخبرته أن سبب ضحكي هو سعي الناس لاقتناء الأقنعة بينما هم يبدلون ويزيفون وجوههم كل يوم وكأنهم يجيدون استخدام أقنعتهم الشخصية أكثر من تلك المصنعة!! وأن سعيهم لاقتناء الأقنعة المصنعة ما هي إلا لإخفاء حقيقتهم خلف ستار مما يجعلهم يتحركون على طبيعتهم أكثر دون أن نعلم هوية المقنع! إذن قد نكون طبيعيين وصادقين أكثر حينما نرتدي الأقنعة! ونكون مزيفين أكثر حينما نظهر بوجهنا الحقيقي!

كونت ذات مرة قناعة بعد مخالطتي لبعضا من البشر عن قرب. أننا نمتلك ثلاث شخصيات.

الأولى شخصيتك التي تظهرها أمام الناس والعامة وهي شخصية مخالفة لقناعتك وأرائك حيث تركز على إسعاد الأخرين بها وذلك بإظهار اقتناعك وموافقتك لآرائهم وتصرفاتهم. أما شخصيتك الثانية فهي تلك التي تظهرها في المنزل مع المقربين منك حيث المكان الذي تشعر فيه بالتحرر من دون القيود الخارجية التي يشكلها الغرباء فتكون أكثر مصداقية وراحة وتحوي الكثير من روحك الحقيقة. أما الشخصية الثالثة التي أنت بنفسك تجهلها، شخصيتك أنت دون أي قناع! عندما تختلي بنفسك في مكان ما والأجدر هو غرفتك لأنه أكثر مكان يختلي فيه الإنسان بنفسه حيث تسقط كل الأقنعة. تظهر شخصية تترجم روحك وتقلباتك النفسية، شخصية تحاول إخفاءها عن الجميع سواك. شخصية من المستحيل أن يكتشفها أحد غيرك، لأن معظم البشر يجيدون كبت أسرارهم الخاصة ولا يطلعون عليها أحد لأنها تتعدى حدودهم الشخصية.

قد يحمل كلامي بعضا من الصحة وقد يكون عكس ذلك، لذا في كل يوم أقف فيه أمام المرآه أسال نفسي مرحبة (من أنت اليوم)؟!

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