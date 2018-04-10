أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»الإمارات تقر مشروع قانون يضمن المساواة في الأجور بين الرجال والنساء
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
الإمارات تستنكر احتجاز الصومال طائرة مدنية خا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعربت دولة الإمارات عن استهجانها وشجبها واستنكارها قيام السلطات الأمنية الصومالية باحتجاز طائرة مدنية
-
مصر.. مقتل ضابط وإصابة 2 خلال عملية أمنية في ...بتاريخ
القاهرة – واس :- قتل ضابط شرطة مصري برتبة نقيب وأصيب آخر بذات الرتبة ومجندا آخر بجراح نتيجة
-
ترامب: سألتقي زعيم كوريا الشمالية في مايو أو ...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- قال الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” اليوم إنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي “كيم يونج أون”
-
الأردن يوضح موقفه من تسليم رغد صدام حسين للعر...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أوضح مصدر أردني موقف بلاده من تسليم رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل،