10 أبريل 2018 مـ / موافق 24 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الإمارات تقر مشروع قانون يضمن المساواة في الأجور بين الرجال والنساء

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، مشروعاً للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد: “اعتمدنا في مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين، بقوة القانون وحكمه لا نريد أي استثناء في توفير فرص متكافئة بين الجنسين”

وأضاف: “دستورنا ضمن حقوق وواجبات متكافئة بين الجنسين ونسعى لتفصيل وإنفاذ وضمان هذا الحق الدستوري من خلال القانون الجديد”.

 

وكان حاكم دبي قد وجه في العام 2015 بتأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين؛ لتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة.

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