التعنيف إلى أين؟!

حول الكاتب
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
الأقنعةبتاريخ
على ماذا تدل ملامح وجوهنا؟!! هل وجوهنا عبارة عن صورة تعكس دواخلنا أم أنها صورة تخفي ما بداخلنا
-
محمد بن سلمان وسعودية الغد...بتاريخ
عشت خلال الأسبوع الماضي فرحة تخرّج ابني الأكبر أسامة من كلية الطب، بعد رحلة طويلة استمرت سبع سنوات،
-
ضياع مسؤولية انتقال مرض الجرب...بتاريخ
كتبت عن مرض الجرب أول ما ظهر في مدارس مكة، وفي كل يوم أطالع ما تحدثه وزارة التعليم
-
عندما خانت الصحوة دولتها وشعبها !...بتاريخ
كثيرا ما تصور المراقبون للشأن السعودي أن «الصحوة» في شكلها التقليدي أو الإخواني أو السروري تحولت من كونها