10 أبريل 2018 مـ / موافق 24 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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التعنيف إلى أين؟!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

‏تستمر معاناة  التعنيف لدى بعض الأسر في كثير من مجتمعات العالم، وهذا لا جدال فيه، ولا يوجد أي مجتمع خالٍ من العيوب مهما كان متقدما!!.

‏ولكننا نجد حوادث التعنيف تتكر وترتفع نسبتها أكثر في المجتمعات البدائية، وذلك لتغلّب السلطة الذكورية وبعض العادات والتقاليد التي تعزز من سيطرة ونفوذ الذكر، فتبالغ في منحه مسميات ضخمة كالوصاية والولاية والقوامة والرعاية، وتبالغ أيضاً في المقابل من وصف المرأة بالضعيفة وناقصة العقل والدين، وتقيدها بثقافة العيب والحجب، وأن خالفت المرأة ذلك فتعتبر متمردة في نظر المجتمع الذكوري القبلي الخاضع لعرف المجتمع التقليدي.

‏لذلك تطرقت لهذا الطرح الذي أجده بالغ الأهمية، وخصوصا في مجتمعنا الذي أصبحت قصص التعنيف المخيفة متداولة على نطاق واسع. من يتصفح حال المجتمع السعودي في “السوشل ميديا” يجد أنّ المجتمع بأكمله تقريبا هبّ هبة واحدة مؤخراً، في المطالبة بأخذ حقوق المعنفات الكثيرات التي انتهت بعض قصص تعنيفهن بالقتل أو الإصابات الجسدية الخطرة.

‏هنا تكمن أهمية طرح القضية. لماذا المعنف السعودي دخل هذه المراحل الجريئة التي تعدت  الحدود والقانون الإنساني؟! من هذا السؤال يجب أن نبدأ دراسة الحالة  الخطيرة للأسر السعودية التي تعاني من التعنيف، الذي يؤثر على نمو الأسرة النفسي والاجتماعي.

‏لماذا التعنيف يتمدد ويصل لمثل هذه المراحل المرعبة، التي نشاهدها في قصص مجتمعنا؟! نعم لماذا يتمدد؟.

‏قبل كل شيء غياب القانون القوي الحازم الذي يردع من يقوم بالتعنيف، من قبل  السلطتين التشريعية والتنفيذية الاجتماعية. وما زال التعنيف أيضا يخضع لإرث التقليد الاجتماعي، وهذه مشكلة عويصة جداً. فالوصاية للأهل في مجتمعنا، تعني الوصاية  للأب أو الأخ أو الزوج،  أو الابن المراهق أحيانا على أمه الراشدة!.

‏وتبقى اجتهادات في محاولة الحل، كأخذ المعنفة –في بعض الحالات الخطيرة- إلى سجن يسمّى {بدار الرعاية والحماية}. وهذا أيضا ليس حلا!!.

‏لماذا؟ لأنها أنثى وتخضع لمعيار رقابة الوصاية من الأسرة والمجتمع!.

‏إذن منهجية التعنيف هي {اكتساب بيئي} نتج عن تعايش الذكور مع هذه التقاليد الجاهلة النتنة. ولذلك يجب أن تبقى المطالبات بنزع الوصاية وإخضاع الموضوع لقانون المساواة في الحياة، لتعتمد المرأة على نفسها وتصنع مستفبلها بنفسها، في ظل الحرية الممنوحة لها أو التي يجب أن تمنح لها.

‏ يجب أن تنزع الوصاية فورا فالمرأة إنسان مؤهل للمسؤولية، وتحتاج إلى قانون فوري يحميها من التعنيف بمجرد أن تجري {اتصالا بالهاتف} تطلب فيه الحضور والإشراف على القضية من قرب وحماية الأسرة والمعنفة.

‏لذلك كله نطالب  بقانون صارم عالمي كالدول المتقدمة. أما أن تكون القضايا تصوير وترند بتويتر، وتعرض بالإعلام حتى يتم حلها فهذا أيضا مرفوض!.

‏أين الخصوصية والحفاظ على السرية؟ مجتمعنا البدائي أصبح مثقفوه أدوات قانونية للتثقيف؛ هذا ما حصل ولله الحمد. أصبح الشعب من يساهم في حل القضايا الإنسانية المرفوضة الجارحة لكرامة هذا الإنسان.

‏والمعنف أيضا لا أظن أنه إنسان سوي.. قد يكون مريضا بالتعقيدات الاجتماعية النفسية، أو بالأمراض العقلية من تأثير المخدرات. أو قد يكون ضحية لتراكمات أسرية ‘منذ طفولته’. لذلك يجب أن نفكر في طرح القضية وتحليلها وحلها أيضا. يجب أن تشارك {المنظومات والمنظمات الاجتماعية} بجانب القانون لحل مشكلة التعنيف الخطرة.

‏أرى أنّ تحريك القضايا للرأي العام كما يحصل هذه الأيام بشكل سريع.. أراه مهماً  للتعجيل بالتحرّك لسن (قوانين عاجلة!). لماذا نبقى على قانون عادات الإرث الديني والاجتماعي التقليديين المتشددين.

‏العصور تغيرت وما زالت عجلتنا تدور في دائرة القوقعة!. إذن: تحديث  القوانين أصبح ضرورة ملحة عاجلة للتغيير، فقانون التعنيف نطالب به عاجلا، بأن يكون بلاغات صارمة وعقوبة أيضا صارمة.

‏القضية مهولة ولا تحتمل التأجيل أو المساومة لكون الضحية أنثى!!. وقد يكون الإشكال أيضا في جهل الموروث المعزز لثقافة العيب، في أشياء كثيرة ليست عيباً في الأصل.

‏نحن حاليا ربما  في مرحلة التثقيف ولم نصل لمرحلة القانون (الصارم الحازم). وهذا جيد لأن هذا التثقيف سيزيد الوعي وسيوصلنا للقانون المنشود.

‏إنّ الأمن النفسي من أهم مقومات التركيبة الصحية والنفسية للإنسان،  ومن أهم حقوق الإنسان أيضا، ويبدو لي أننا في مرحلة الحراك الاجتماعي التحولي الجذري الإيجابي في مختلف المجالات. لكن تبقى العادات والإرث الجاهلي تتحرك  ببطء ولا تتغير بسرعة. لذلك الحل والمعالجة يكون بـ (قوة القانون) الذي يجب أن تفرضه الدولة فرضاً وليس تخييراً. هذا هو الحل المنتظر، وهو ما سيساعد على التأهيل السريع للتغيير الثقافي المطلوب، لمجتمعنا الذي ما زال يّعتبر من المجتمعات البسيطة المؤدلجة ‘بقانون العادات والتقاليد البالية’ التي لم تعد صالحة!.

‏أرجو أن أكون وفقت وأوجزت بطرح محتوى هذه القضية والمساهمة في البحث عن حل لها.

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