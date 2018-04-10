10 أبريل 2018 مـ / موافق 24 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق “نيجيري” لتهريبه كمية من الكوكائين في المدينة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

المدينة المنورة – واس :-

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد مهربي المخدرات في منطقة المدينة المنورة.

وجاء في البيان: “بفضل من الله تم القبض على المدعو / ايدي بايو زكريا أدينيا – نيجيري الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الكوكائين المخدر, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم الثلاثاء في المدينة المنورة”.

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