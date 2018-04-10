10 أبريل 2018 مـ / موافق 24 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القيادة تهنئ الدكتور أبي أحمد علي بمناسبة اختياره رئيساً لوزراء جمهورية أثيوبيا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس :-

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة الدكتور أبي أحمد علي بمناسبة اختياره رئيساً لوزراء جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولته.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة الدكتور أبي أحمد علي بمناسبة اختياره رئيساً لوزراء جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولته.

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