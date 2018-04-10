“المرور” يوقف الحركة في 4 طرق رئيسة بالدمام خلال القمة العربية.. ويدعو لاستخدام طرق بديلة

(أنحاء) – متابعات :-
أهابت إدارة مرور المنطقة الشرقية بقائدي المركبات، استخدام الطرق البديلة بمدينة الدمام يومي السبت والأحد المقبلين (28، 29 رجب 1439)؛ نظراً لانعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين بمدينة الدمام.
وأوضحت أنه سيتم تخصيص بعض الطرق الرئيسة بمدينة الدمام لحركة مواكب الضيوف، وهي طريق الملك عبدالعزيز (الميناء)، طريق الملك خالد (الخبر – العزيزية)، طريق خادم الحرمين (الخبر – الظهران)، طريق الأمير محمد بن فهد (الدمام – الظهران).
ودعت إدارة المرور، المواطنين والمقيمين، للتعاون مع رجال المرور، واستخدام الطرق البديلة ليسير حركة تنقلاتهم خلال الأوقات التي سيتم إيقاف حركة المرور فيها على الطرق المخصصة.