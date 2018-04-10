بالأسماء | “الخدمة المدنية” تدعو 30 متقدمة على الوظائف الادارية كبديلات لمطابقة بياناتهن

(أنحاء) – متابعات :-
أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (30) من المتقدمات على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للنساء (الادارية) والمعلنة في 06-07-1439هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسمائهن مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم غدٍ الاربعاء الموافق 25-7- 1439هــ ، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 26/7/1439هـ وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما تم تسجيله على نظام جداره من بيانات مع ما لديهن من وثائق أصلية، واللاتي يمثلن الدفعة الثانية من البديلات عن اللاتي لم يطابقن بياناتهن.
وتؤكد وزارة الخدمة المدنية أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحات النهائية سوف تعلن على موقع وزارة الخدمة المدنية الالكتروني لاحقاً.
وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهن عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:
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الهوية الوطنية او سجل الاسرة المضافة فيه المتقدمة .
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أصل وثيقة التخرج ، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
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الحاصلات على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي.