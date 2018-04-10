أنت تتصفح:الرئيسية»اقتصاد»بقيمة أكثر من 2.5 مليار دولار.. منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الفرنسي يختتم أعماله بإبرام 19 مذكرة تفاهم
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