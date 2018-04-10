10 أبريل 2018 مـ / موافق 24 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ترامب: سألتقي زعيم كوريا الشمالية في مايو أو يونيو

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

قال الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” اليوم إنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي “كيم يونج أون” في مايو أو مطلع يونيو المقبلين.

وكانت تقارير قد تحدثت عن انفراجة في الأزمة الكورية الشمالية بعد تلميحات بإمكانية تخلي “بيونج يانج” عن طموحاتها النووية ولقاءات بين مسؤولي الكوريتين.

وأعلنت كوريا الشمالية استعدادها للتخلي عن برنامجها النووي لو حصلت على ضمانات كافية لحمايتها ضد أي اعتداءات خارجية.

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