سعودي يستغل زوجته وابنه لتهريب القات في سيارته.. و”طرق عسير” يطيح به

(أنحاء) – متابعات :-
أقدم مواطن على تهريب 80 حزمة من القات المخدر في مركبته أثناء توجهه من جازان إلى جدة مستغلا وجود زوجته وابنه برفقته، فيما تمكّن مركز الضبط الأمني بسعيدة الصوالحة في غرب عسير من ضبطه.
وكان المواطن يقود مركبة من نوع تويوتا كورولا قادما من جازان ومتجها إلى جدة، قبل أن يستوقفه أفراد مركز الضبط الأمني بالسعيدة أمس الاثنين، وأثناء تفتيش المركبة عُثر على 80 حزمة من نبات القات المحظور موزعة بين مخبأين سريين أحدهما تحت المقعد الخلفي والآخر في شنطة السيارة.
وقام رجال الأمن بتسليم قائد المركبة ومرافقيه والمضبوطات لمخفر الشرطة تمهيداً لإحالتهم لإدارة مكافحة المخدرات بمحايل لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.