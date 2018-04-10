10 أبريل 2018 مـ / موافق 24 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سعود القحطاني : قرار إنشاء جزيرة سلوى لا يخالف القانون الدولي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

شدد سعود القحطاني المستشار والمشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية بالديوان الملكي على أنه من حق المملكة إنشاء جزيرة سلوى معتبراً ذلك جزء من سيادتها .

جاء ذلك عبر تغريدة له من خلال موقع التواصل الاجتماعي توتير قال فيها ” هل قرار تغيير الجغرافيا بإنشاء جزيرة سلوى يخالف القانون الدولي العام؟ هل يحق للسعودية وضع قاعدة عسكرية فيها؟ هل يحق لها وضع مفاعلها النووي هناك؟ وكذلك مكب النفايات النووية؟

وأضاف: “طبعًا يحق لها 10000٪، هذه السيادة يا من لا تعرفون من السيادة إلا اسمها. “

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