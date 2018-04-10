10 أبريل 2018 مـ / موافق 24 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“سياحة جدة” تحاصر مكاتب السفر الوهمية وتسحب ترخيص مكتبين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

ضبطت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلةً في المختصين بفرعها بجدة وذلك بالتعاون مع مكتب وزارة العمل بالمحافظة مساء أمس منفذين تسويقيين لنشاط (المشاركة بالوقت)، يعملان دون ترخيص ساري الصلاحية، حيث تم تحرير محضرين لاستدعاء مسؤوليها وسحب التراخيص وإغلاق المكتبين، وذلك ضمن جولاتها على الأسواق التجارية بالمحافظة.

وحذر مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن عبدالله العمري المواطنين والمقيمين من عدم التعامل مع بعض ‏المسوقين لبرامج التايم شير المنتشرين في الأسواق والذين يوهمون المواطنين والمقيمين بعروض غير حقيقية ويروجون لليالٍ مجانيةٍ دولية بغرض استغلال راغبي السفر، مؤكداً أن الهيئة بدأت تطبيق المرحلة الثانية من حملتها عبر فرق متخصصة يقومون بجولات تفتيشية ورقابية بشكل ‏مستمر للحد من الممارسات التسويقية الفردية والمكاتب الغير نظامية، وتطبيق ‏العقوبات النظامية التي تصل لإغلاق المنشآت المخالفة.   ‏

وطالب العمري جميع المواطنين والمقيمين المحافظة على حقوقهم وأهمها ألا يتعاملوا إلا مع مكاتب ‏مرخصة من قبل الهيئة في الأسواق التجارية والتي تؤدي المهمة البيعية كاملة في نفس الموقع مثل وكالات السفر، حيث أنه لا يحق للمندوب الطلب من المواطن او المقيم مراجعة شقة مكتبية او جهة خارج السوق، كما اهاب بضورة الإحاطة بجميع بنود العقد والتنبه الى أنها غالباً تكون مطاطية ولا يوجد بها شرط أساسي بانه يحق للمواطن او المقيم الغاء العقد في أي وقت ولا يوضحون الغرامة الإدارية التي يتحملها عند الإلغاء.

وشدد العمري على الجميع بالإبلاغ عن أي عروض تقدم لهم عن طريق مكاتب غير ‏نظامية، لتتمكن الهيئة من التعامل مع مقدمي هذه العروض واتخاذ الإجراءات ‏النظامية بحقهم،  عن ‏طريق الاتصال  بمركز الاتصال السياحي على الرقم “19988”، أو عن طريق ‏زيارة أحد فروع الهيئة لأي من مناطق المملكة مع تقديم الاثباتات الخاصة ‏بالشكوى، أو عن طريق الدخول لموقع الهيئة الإلكتروني ‏‏‏www.scta.gov.sa‏.

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