10 أبريل 2018 مـ / موافق 24 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“شرطة الشرقية” تفك لغز جثة الأربعيني التي عُثر عليها في إحدى مزارع القطيف

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قادت عمليات البحث والتحري التي قامت بها شرطة محافظة القطيف إلى فك لغز اختفاء مواطن بعد العثور على جثته بإحدى المزارع بمدينة صفوى.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن شرطة محافظة القطيف ورد إليها بلاغ يفيد بتغيب مواطن أربعيني عن منزله.

وأضاف أن عمليات البحث والتحري قادت إلى تقليص دائرة الاشتباه في أحد الأشخاص في اختفاء وتغيب المواطن، مبينا أنه تم ضبطه، ليتبين أنه مواطن عشريني، حيث ثبت تورطه في مقتل المجني عليه، إثر خلاف نشب فيما بينهما، وذلك بعد استدراجه لأحد المواقع الزراعية وتقييده والاعتداء عليه بالضرب بألواح خشبية بمواقع متفرقة من الجسم.

وأفاد العقيد الرقيطي بأنه تم العثور على جثمان المتوفى، ونقله إلى الطب الشرعي لاستكمال الفحوص اللازمة، فيما تم إيقاف المتهم، وإحالة أوراق الجريمة لفرع النيابة العامة بالمحافظة.

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