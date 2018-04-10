صور | فريق علمي يعثر على “عظمة إصبع” بشري عمرها 85 ألف سنة في تبوك

(أنحاء) – متابعات :-
تمكّن فريق مشترك مكوّن من عدة جهات بحثية وعلمية محلية وعالمية من اكتشاف أول عينة مباشرة لبقايا الإنسان القديم في شمال غرب المملكة، وهي عظمة من الإصبع الأوسط بطول 32 مم وقطر 9 مم.
وأوضح رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس حسين العتيبي أن الأحفورة المكتشفة، وُجدت محفوظة بشكل جيد، في رسوبيات بحيرة الوسطى القديمة، وهي من عصر “الهولوسين”، وسط الكثبان الرملية في صحراء النفود، 140 كلم شرق محافظة تيماء بمنطقة تبوك.
وأضاف أن تلك الأحفورة هي أول دليل ملموس لاستيطان الإنسان القديم في المملكة قبل نحو 85 ألف سنة، وأقدم أحفورة خارج أفريقيا وفلسطين، حيث تم الاكتشاف بمشاركة هيئة المساحة الجيولوجية قسمي الأحافير والصخور الرسوبية، ضمن مشروع الاستكشاف العام للأحافير الفقارية بالمملكة.
يُذكر أن الاكتشاف شارك فيه كل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الهيئة العامة السعودية للسياحة والتراث الوطني، جامعة الملك سعود، مؤسسة ماكس بلانك لعلوم تاريخ الإنسان، جامعة أكسفورد، جامعة كامبردج، جامعة استراليا الوطنية، جامعة جنوب ويلز الجديدة في أستراليا.