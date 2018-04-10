10 أبريل 2018 مـ / موافق 25 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“عرب نيوز” تتعهد بالمساواة بين الجنسين في صالة تحريرها بحلول ٢٠٢٠

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-

أعلنت صحيفة “عرب نيوز” الناطقة بالإنكليزية، إحدى مطبوعات المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، عن مبادرة تعتزم فيها رفع نسبة التوظيف بين الإناث لتشكل ٥٠ في المائة من إجمالي صالة التحرير خلال أقل من عامين.

وجاء الإعلان خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة العربية الذي استضافته مدينة الملك عبد الله الاقتصادية نهار الثلثاء. وترمي هذه المبادرة إلى جعل “عرب نيوز”، أول صحيفة سعودية تتبنى سياسة المناصفة بين الجنسين في صالة تحريرها. وتندرج هذه المبادرة في سياق الخطط الإصلاحية التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية وتسلّط الضوء على الحاجة الملحّة للمرأة في لعب أدوار رئيسية في المجتمع .

 وتحدثت الإعلامية السعودية الرائدة منى أبو سليمان، ممثلة فيصل ج. عباس – رئيس تحرير “عرب نيوز” الذي اعتذر عن حضوره المناسبة لتواجده خارج المملكة في مهمة عمل رسمية – الى الحضور خلال افتتاح المنتدى قائلة:

“أود بالنيابة عن عرب نيوز أن أعلن رسمياً عن خطة الصحيفة الطموحة والرامية إلى المساواة بين الجنسين في صالة التحرير بحلول عام 2020”. هذا وشمل الإعلان عرض لرسالة موجهة بالفيديو، سجلها مسبقاً رئيس التحرير فيصل عباس.

وكانت الصحيفة قد أصدرت بياناً أوضحت فيه أن نطاق المبادرة —التي أطلق عليها داخليا اسم “٥٠-٥٠ / ٢٠٢٠” – سيمتد ليشمل كافة مكاتب الصحيفة ومناطق عملياتها. وسوف تحتوي على خدمات توظيف وتدريب وتوجيه مهني ستعمد الصحيفة إلى توفيرها، بمساعدة ودعم من المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

وتابع البيان موضحا أن “هذه المبادرة تأتي لتواكب برنامج الإصلاحات التي تشهدها المملكة، ومن هنا حرصنا الكامل على إنجاحها. وفي سبيل الوصول إلى النتيجة المنشودة، سنقوم بالإعلان عن تقارير دورية تسلط الضوء على التقدم المحرز في هذا المجال”.

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى المرأة العربية هو وليد جهد مشترك بين “عرب نيوز” وشركة الإعلام وتنظيم الفعاليات “ميديا كويست” التي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها. وقد شهد هذا المنتدى حضوراً كبيرا من قبل نخبة من الشخصيات المرموقة، والدبلوماسيين والصحفيين المحليين والزوار.

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