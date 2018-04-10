10 أبريل 2018 مـ / موافق 24 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لأول مرة.. المملكة تشارك في مهرجان “كان” السينمائي للأفلام في مايو 2018

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، أمس الاثنين، أن المملكة ستشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي للأفلام في دورته الحادية والسبعين لعام 2018م.

جاء ذلك عقب اجتماع جرى مع وزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز نيسين في العاصمة باريس، وذلك في إطار الفعاليات المصاحبة للزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الجمهورية الفرنسية.

وأوضح أن المملكة ستشارك في مهرجان كان السينمائي الشهير من خلال جناح خاص للمجلس السعودي للأفلام الذي أطلقته الهيئة العامة للثقافة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع استراتيجية المملكة الرامية لتطوير قطاع محلي مستدام ومتنوع لصناعة الأفلام.

وتناول الاجتماع الثنائي الثقافي السعودي الفرنسي عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالمجالات الثقافية وتبادل الخبرات وتوسيع التعاون والشراكات الاستراتيجية في الجوانب الثقافية والفنية والإعلامية، وتم توقيع اتفاقية تعاون في مجالات الثقافة والأدب والفنون وصناعة السينما والمسرح والموسيقى.

كما شهد الدكتور عواد والوزيرة الفرنسية توقيع عدد من البرامج التنفيذية في مجال صناعة الأفلام مع كل من معهد (لا فيميس للأفلام)، و(المعهد الوطني للمحافظة على التراث السمعي والبصري وإدارة الأرشفة الرقمية)، وكذلك مع (أوبرا باريس الوطنية).

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