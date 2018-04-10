10 أبريل 2018 مـ / موافق 24 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ولي العهد يستعرض مع وزيرة الدفاع بفرنسا العلاقات الثنائية ومجالات التعاون

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

باريس – واس :-

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته اليوم مع معالي وزيرة الدفاع بالجمهورية الفرنسية السيدة فلورنس بارلي .

وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، وسبل تطويرها، خاصة في الجانب الدفاعي والعسكري، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030 ، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة بشأنها بما فيها جهود محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.

وعقب الاجتماع جرى التوقيع على عدد من المذكرات والاتفاقيات للتعاون في المجال الدفاعي بين البلدين لتطوير القوات المسلحة السعودية ونقل وتوطين التقنية وفقا لرؤية المملكة 2030، وتوفير التدريب وخلق فرص وظيفية في البلدين، واستكمال الاجراءات الازمة لدعم القوة المشتركة لدول الساحل الأفريقي لمحاربة التنظيمات الإرهابية .

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