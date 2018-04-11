اتحاد الطلبة السعوديين بجامعة غرب سيدني يخطف الأنظار في فعاليات اليوم المفتوح

(أنحاء) – ناصر الحسن :-
شارك اتحاد الطلبة السعوديين بجامعة غرب سيدني في أستراليا في فعالية اليوم المفتوح للأندية الطلابية Western Fair لعام ٢٠١٨ في الحرم الجامعي. حيث عرض الطلبة السعوديين في الركن الخاص بهم بعض الأنشطة التي تعبر عن الثقافة الإسلامية والمملكة العربية السعودية والهوية العربية.
وقد تم التعريف بالمملكة العربية السعودية وثقافتها وحضارتها وصولاً إلى رؤية المملكة ٢٠٣٠. بالإضافة إلى عرض بعض المخطوطات بالخط العربي وتعريف الزوار بهذا الفن، وبعد ذلك تم استقبال جميع طلبات الزوار لكتابة أسمائهم بالخط العربي المزخرف.
كما تمكن الزوار من رؤية بعض المشاهد الجميلة عن الحرم المكي والحرم النبوي الشريف عبر نظارة الواقع الافتراضي، وتخللت الفعالية تقديم الضيافة السعودية الأصيلة التي تعبر عن الكرم السعودي المعتاد.
وفي نهاية فعاليات اليوم المفتوح قام بعض المبتعثين بالتعبير عن حبهم للوطن من خلال تقديم بعض الوصلات الإنشادية عن الوطن.
وشهد الركن الخاص باتحاد الطلبة السعوديين بجامعة غرب سيدني أعداداً هائلة من الزوار حيث لفت أنظار الجميع ما تم تقديمه، وكان يعد الركن الأكثر زيارة.
وعبر رئيس اتحاد الطلبة السعوديين بجامعة غرب سيدني الأستاذ عبدالله بن علي الشمراني عن بالغ السعادة بمشاركتهم في هذه الفعالية التي كانت بمثابة فرصة ثمينة للتعريف بالوطن الغالي وثقافته وحضارته المزدهرة في ظل القيادة الحكيمة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وهذا أقل ما يقدم تجاه وطننا المعطاء. وأكد أن اتحاد الطلبة السعوديين بالجامعة سيحرص دائماً على التواجد في مثل هذه الفعاليات والمناسبات لتمثيل الدين والوطن خير تمثيل.