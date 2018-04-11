10 أبريل 2018 مـ / موافق 25 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الحريري” ينشر صورة جديدة تجمعه بولي العهد والرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه

بتاريخ شبكات اجتماعية | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

جمعت صورة سيلفي جديدة نشرها رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، على حسابه في “تويتر”، مساء أمس الثلاثاء، تجمعه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه بباريس.

وكتب الحريري عبارة “لا تعليق” على الصورة وهي نفس العبارة التي كتبها أول أمس على صورة “سيلفي” جمعته بولي العهد وملك المغرب محمد السادس.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان يقوم حالياً بزيارة رسمية إلى فرنسا تستمر عدة أيام، التقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدداً من المسؤولين الفرنسيين، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب الفرنسي على هامش الزيارة.

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