أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»الخفجي .. سعودي يطلق النار على زوجته ويتصل بالشرطة للإبلاغ عن جريمته
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | لحظة سقوط بقايا الصاروخ الباليستي في ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ رصد مقطع فيديو لحظة سقوط أحد أجزاء الصاروخ الذي اعترضته قوات الدفاع الجوي،
-
ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية.. والخدمات التي ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ اعتمد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، اليوم الأربعاء، ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية، مشددا
-
خلال لقائه ضيوف خادم الحرمين الشريفين من ١٥ د...بتاريخ
(أنحاء) – المها الشهري : ــ التقى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح آل طالب، ضيوف
-
جامعة دار الحكمة تنظم محاضرة توعوية عن قيادة ...بتاريخ
(أنحاء) – جدة – عامر هلابي : ــ في إطار البرامج الثقافية التي تنظمها جامعة دار الحكمة للطالبات،