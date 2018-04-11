11 أبريل 2018 مـ / موافق 25 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الخفجي .. سعودي يطلق النار على زوجته ويتصل بالشرطة للإبلاغ عن جريمته

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أقدم مواطن في محافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، على إطلاق النار على زوجته في منزله وقتلها إثر خلاف عائلي، ثم قام بالاتصال بالجهات الأمنية للتبليغ عن جريمته.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، أن مركز العمليات في شرطة محافظة الخفجي، ورد إليه بلاغ من مواطن ثلاثيني ليبلغ عن جريمة اقترفها بحق زوجته بسبب خلاف بينه وبينها وقيامه بإطلاق النار عليها من سلاح صيد، ما أدى إلى مقتلها بداخل المنزل.

وأضاف أنه تمت مباشرة موقع الجريمة من قبل المختصين بالجهات الأمنية ليتم العثور على الزوجة وهي مواطنة ثلاثينية، متوفاة إثر تعرضها لإطلاق النار، مشيرا إلى أنه تم القبض على الزوج وإيقافه لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه بعد إحالته للنيابة العامة.

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