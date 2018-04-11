جامعة دار الحكمة تنظم محاضرة توعوية عن قيادة المرأة للسيارة

(أنحاء) – جدة – عامر هلابي : ــ
في إطار البرامج الثقافية التي تنظمها جامعة دار الحكمة للطالبات، شهدت الجامعة يوم الثلاثاء محاضرة توعوية تثقيفية شاملة للطالبات بعنوان ” قيادة المرأة للسيارة فى السعودية ” بهدف زيادة وعي الطلبات بأصول السلامة المرورية من خلال التأكيد على اهمية السياقة الوقائية والتقيد بقواعد المرور.
والقى المحاضرة التى شهدت حضور مكثف من الطالبات، علاء كيال خبير السيارات ومقدم برنامج (مكس كار) على اذاعة مكس اف ام.
وهدفت المحاضرة إلى تعريف الطالبات بأنواع السيارات وأجزائها التشغيلية بالإضافة الى التثقيف بأهم وسائل السلامة على الطرقات.
وتحدث علاء كيال عن أهمية القيادة الأمنة على الطرق لضمان سلامة الأشخاص من الحوادث المرورية ، مشددًا على الطلابات بأهمية التأكد من متطلبات السلامة كصلاحية الإطارات وفاعلية الكوابح وغيرها، قبل قيادة المركبة، إضافة للقيادة المسؤولة للمركبة في الطرق العامة واتباع اللوحات التحذيرية لحد السرعة المسموح، والتحذير من تجاوز الإشارات الضوئية عند التقاطعات وأيضاً شدد على المخالفات المعتادة والمشدد عليها شرطة المرورمثلا عدم استخدام الجوال اثناء القيادة.
وكان حماس الطالبات رائع وتفاعلهم جميل مع الاستاذ علاء كيال الذي أجاب على جميع استفسارات الطالبات على المواضيع ذات الصلة بتدابير السلامة على الطرق ورفع مستوى الوعي عند القيادة، وأسئلتهن وحاورهن عن بعض المخالفات التي تقع شبه يوميًا في الطرق ويرصدها رجال المرور، مبينًا لهم بأن اتباع الأنظمة والتعليمات المرورية أثناء قيادة المركبة تعكس ثقافة المجتمع واحترامه للنظام.
وسعت المحاضرة إلى تحقيق عدة أهداف تتعلق برفع الوعي لدى المرأة بأساليب ومهارات القيادة باعتبارها ذوق وفن، ووسيلة عصرية لقضاء احتياجاتها، وتزويد النساء بجرعات تثقيفية لآداب وأصول القيادة الآمنة.
حول ذلك علقت الدكتورة سهير القرشي، رئيسة جامعة دار الحكمة، أن المحاضرة تأتى ضمن العديد من المبادرات التوعية للقيادة خاصاً بعد صدور قرار السماح للمرأة بالقيادة فى السعودية، كما تأتي ضمن الخطوات التوعوية الهادفة التي يجب أن يعمل الجميع على البدء بتنفيذها إيمانًا بأهمية الأهداف التي ستسهم هذه المبادرة في تحقيقها.
وأضافت قائلة : ” نأمل أن تكون بداية خير وبركة، وأن تعم فائدتها، وتحقق أهدافها،وتكون خطوة إيجابية في مسار إنجاز المرأة السعودية وهدفنا من المحاضرة وهو ايصال رسالة ترفع من مستوى المعرفة بثقافة السلامة المرورية و احترام قوانين المرور لطالباتنا”.