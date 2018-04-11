ضبط 323 مخالفة لقرار توطين منافذ تأجير السيارات خلال حملة مشتركة لـ”العمل” و”النقل”

(أنحاء) – متابعات :-
أسفرت جولة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة النقل العام التفتيشية المشتركة، خلال الأسبوع الأول والثاني من رجب الحالي، عن ضبط 323 مخالفة لقرار توطين منافذ تأجير السيارات.
وكانت الحملة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، نفّذت 5269 جولة تفتيشية على منافذ تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة، وذلك للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بالقرار.
من جانبه، أكّد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، التزام 4743 منشأة بالقرار، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 196 منشأة، و183 مخالفة لقرار التوطين، إلى جانب 140 مخالفة أخرى.