ضيوف الملك سلمان يغادرون المدينة المنورة متجهين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة

(أنحاء) – المدينة المنورة : ــ
غادر ضيوف المجموعة الثانية عشرة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة المدينة المنورة بعد أن قضوا فيها عدة أيام، وسط منظومة متميزة من الخدمات والبرامج والزيارات، متوجهين إلى مكة المكرمة؛ لأداء مناسك العمرة وقضاء عدة أيام فيها، وذلك بعد ظهر اليوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر رجب 1439هـ.
وأوضح الأمين العام للبرنامج الأستاذ عبد الله بن مدلج المدلج، أن الأمانة العامة للبرنامج بتوجيهات مباشرة من المشرف العام على البرنامج معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، أكملت كافة التجهيزات لتفويج الضيوف، وذلك بتوفير عدد من الحافلات الحديثة والسيارات الخاصة؛ لنقلهم، وأعدت لهم برنامجا حافلا بالعديد من الأنشطة والفعاليات خلال مدة إقامتهم في مكة المكرمة.
ولفت المدلج إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، وأمن الطرق بمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة؛ على كل ما من شأنه راحة الضيوف وسهولة تنقلاتهم؛ تحقيقاً للتوجيهات الكريمة القاضية بتقديم أعلى معايير السلامة لضيوف البرنامج الذي يعكس حرص القيادة الرشيدة وعنايتهم بالمسلمين في العالم.
وشكر الأمين العام لبرنامج الاستضافة اللجان العاملة في البرنامج كافة، والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالمدينة المنورة التي ساهمت في إنجاح برامج الأمانة وتميزها بما انعكس إيجاباً من خلال إشادات المستضافين في هذه المجموعة، والبالغ عددهم (178) شخصية إسلامية بارزة قدِموا من (15) دولة أوروبية.
واختتم المدلج تصريحه سائلاً الله ــ تعالى ــ أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ على كريم عنايته ودعمه اللامحدود للبرنامج ولكل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين.