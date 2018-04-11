فيديو | أول سباق دراجات هوائية للسيدات بالمملكة

(أنحاء) – متابعات : ــ
شهدت مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، أمس الثلاثاء، أول سباق للدراجات الهوائية للنساء في المملكة، بإشراف الهيئة العامة للرياضة.
وتنافس في السباق الذي بلغت مسافته 10 كيلومترات 47 فتاة من مختلف الأعمار، وفازت المتسابقة أروى العمودي بالمركز الأول، ومنال الخطيب بالمركز الثاني، فيما كان المركز الثالث من نصيب المتسابقة نديمة أبو العنين.
وقالت مشرفة الفعالية، نديمة أبو العنين، إنه كان من المقرر أن تشارك 30 فتاة فقط في السباق، لكن تم رفع العدد إلى 47، واستبعاد الكثيرات بسبب زيادة الإقبال.
وجاء هذا السباق ضمن فعالية “كن نشطاً” بالتزامن مع يوم الصحة العالمي، ووصفت المشاركات السباق بالرائع وطالبن بتكراره بين الحين والآخر.