11 أبريل 2018 مـ / موافق 25 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | رجل يتعلق فوق غطاء سيارته لإيقاف امرأة سرقتها
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فيديو | رجل يتعلق فوق غطاء سيارته لإيقاف امرأة سرقتها

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