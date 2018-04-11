فيديو | وكيل وزارة الصحة يوضح طريقة علاج مرض الجرب

(أنحاء) – متابعات :-
كشف وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، أن هناك طريقتين لعلاج مرض الجرب؛ إحداهما عن طريق كريم والأخرى عن طريق الحبوب، مبيناً الفرق بين مرض الجرب والزكام.
وأوضح الدكتور جوخدار في لقاء له ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن أبرز أعراض الجرب هو الحكّة الشديدة التي قد تسبب بعض الجروح في الجلد، مضيفاً أنه يمكن علاجه بنوع معين من الحبوب تؤخذ مرة واحدة.
وأضاف أنه يمكن أيضاً علاج الجرب عن طريق نوع من الكريم يدهن به الجسم بالكامل ويترك من 8 إلى 12 ساعة، ويقضي هذا الكريم على الجرثومة نهائياً وتظل الحكّة موجودة لفترة من أسبوع إلى 10 أيام، لكن المرض لا يصير معدياً.
وبيّن جوخدار الفرق بين مرض الجرب ومرض الزكام؛ حيث أوضح أن المرضين خفيفان لكن الزكام يشفى من تلقاء نفسه بعد أيام، لكن الجرب لابد أن يعالج وإلا ستظل الجرثومة في الجلد.
فيديو | وكيل @SaudiMOH للصحة العامة لـ #الراصد: #الجرب يختلف عن الزكام وهذا هو الفرق بينهم… pic.twitter.com/Je3CbTcaAM
— الراصد (@alraasd) April 10, 2018
فيديو | ماهو علاج مرض #الجرب وجرعاته ومتى تختفي الأعراض؟@SaudiMOH #الراصد pic.twitter.com/fdXmlEL6Qd
— الراصد (@alraasd) April 10, 2018