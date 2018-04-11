فيديو | ولي العهد من الإليزيه: يجب محاربة المشروع الإيراني.. ولن نتأخر في التدخل العسكري في سوريا إذا استدعى الأمر

فيديو | كلمة سيدي سمو #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي #ماكرون في قصر #الإليزيه

.#ولي_العهد_في_باريس

#CrownPrinceinFrance

#PrinceHéritierEnFrance pic.twitter.com/1lzUwF72sO

— تركي الدعجاني 🇸🇦 (@zzyzoom) April 10, 2018