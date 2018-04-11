10 أبريل 2018 مـ / موافق 25 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ليفربول يؤكد تفوقه على مانشستر سيتي ويتأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا بقيادة محمد صلاح

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

حجز فريق ليفربول الإنجليزي مقعده في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بعدما كرر فوزه على مضيفه مانشستر سيتي وتغلب عليه 2 1/ اليوم الثلاثاء في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وتقدم البرازيلي جابريل جيسوس بهدف لسيتي بعد مرور دقيقتين فقط من بداية المباراة ولكن النجم المصري محمد صلاح العائد من الإصابة أدرك التعادل لليفربول في الدقيقة 56 قبل أن يؤكد البرازيلي روبرتو فيرمينو فوز ليفربول بهدف ثان في الدقيقة 77 .

وحسم ليفربول مباراة الذهاب على ملعبه بثلاثة أهداف دون رد ليتفوق في مجموع اللقاءين بنتيجة 5-1.

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