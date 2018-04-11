أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»ولي العهد: المملكة لم تستغل سوى 10%من قدراتها وإمكانياتها وهناك 90% نريد أن نستغلها
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | وكيل وزارة الصحة يوضح طريقة علاج مرض ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشف وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، أن هناك طريقتين لعلاج مرض
-
فيديو | ولي العهد من الإليزيه: يجب محاربة الم...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
-
ضبط 323 مخالفة لقرار توطين منافذ تأجير السيار...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أسفرت جولة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة النقل العام التفتيشية المشتركة، خلال الأسبوع الأول
-
المملكة وفرنسا تتعاونان لتحقيق التنمية المستد...بتاريخ
باريس – واس :- أكدت الهيئة الملكية لمحافظة العلا أن توقيع اتفاقية تعاون بين المملكة وفرنسا لتطوير المواقع