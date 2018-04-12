12 أبريل 2018 مـ / موافق 27 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“أمير الشرقية” يوجه بمنح طلاب التعليم العام والجامعي في الدمام والخبر والظهران إجازة الأحد المقبل

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وجّه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بمنح الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام والجامعي في الدمام والخبر والظهران إجازة يوم الأحد القادم تزامناً مع انعقاد وقائع أعمال القمة العربية.

كما وجّه الأمير باتباع تعليمات مرور المنطقة حيال الطرق الرئيسية التي يسلكها ضيوف القمة والطرق البديلة للمواطنين والمقيمين في المنطقة لتسهيل الحركة المرورية.

ودعا الأمير في بيان صادر عن الإمارة اليوم الخميس كافة الجهات في المنطقة إلى التعاون والتكاتف وإنجاح الخطة التي أعِدت لهذه الاستضافة.

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