12 أبريل 2018 مـ / موافق 27 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الأرصاد” تطلق تنبيهاً متقدماً بشأن حالة من الغبار على الرياض والخرج ورماح

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أطلقت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً بشأن أتربة وغبار ستشهدها مدينة الرياض ومحافظتا الخرج ورماح مساء اليوم (الخميس).

وأوضحت أن الأتربة المثارة والغبار ستبدأ التأثير على أجواء الرياض والخرج ورماح عند الساعة 4:30 عصراً، وسيستمر أثرها حتى الساعة 11:30 من مساء اليوم.

ولفتت إلى أن الغبار سيتسبب في محدودية الرؤية الأفقية وانخفاض مداها إلى أقل من كيلومتر واحد.

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