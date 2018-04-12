12 أبريل 2018 مـ / موافق 26 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الخطوط الجوية الكويتية توقف رحلاتها إلى بيروت لأسباب أمنية

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

قالت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الخميس إنها أوقفت جميع رحلاتها إلى بيروت بعد أن تلقت تحذيرا من تحليق الطائرات بالقرب من المجال الجوي اللبناني.

وأضافت الشركة على حسابها على موقع تويتر في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس أن التحذير الأمني ورد من السلطات القبرصية.

ويأتي الإعلان بعد دعوة المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية لشركات الطيران إلى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن غارات جوية على سوريا.

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