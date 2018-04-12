12 أبريل 2018 مـ / موافق 26 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعليق الدراسة في 3 جامعات بالمنطقة الشرقية الأحد المقبل

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الأمير عبدالرحمن بن فيصل وجامعة الأمير محمد بن فهد تعليق الدراسة يوم الأحد القادم.

وذكرت الجامعات الثلاث أنه ونظراً لصعوبة الحركة المرورية المؤدية من الجامعات وإليها يوم الأحد القادم، وتعذر وصول المنسوبين إليها، فإنه لن تكون هناك دراسة خلال ذلك اليوم.

وأشارت جامعة الأمير محمد بن فهد إلى أنه تقرر عدم إجراء أية اختبارات بكل أنواعها خلال يومي الأحد والإثنين تحسبا لأي تأخير قد يحدث.

يذكر أن المملكة ستستضيف يوم الأحد المقبل القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين في مدينة الظهران، وذلك بعد أن احتضنت الرياض الثلاثاء الاجتماعات التحضيرية.

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