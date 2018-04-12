12 أبريل 2018 مـ / موافق 26 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جازان.. مقيم يقتل آخر من بني جلدته بساطور

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أقدم وافد من جنسية عربية على قتل آخر من بني جلدته داخل حوش بإحدى القرى التابعة لمركز وادي جازان.

وذكر المتحدث الرسمي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف الحكمي، أن مركز شرطة وادي جازان تلقى بلاغاً مساء أمس الأربعاء يفيد بمقتل وافد على يد أحد أبناء جلدته.

وأضاف أن الفرق المختصة انتقلت إلى موقع الحادثة ووجدت الوافد قد فارق الحياة إثر تعرضه لثلاث طعنات بالرقبة والصدر بآلة حادة “ساطور وسكين” عثر عليها في مسرح الجريمة.

وأشار إلى أن الجاني يبلغ من العمر 40 عاما وبادر بتسليم نفسه عند مشاهدته لرجال الأمن، وتم التحفظ عليه ولم يفصح عن أسباب جريمته، وتم إشعار النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.

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