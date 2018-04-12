صور | ملك إسبانيا يستقبل ولي العهد في مدريد

(أنحاء) – متابعات :-
استقبل ملك إسبانيا فيليبي السادس اليوم الخميس، في قصره بالعاصمة مدريد ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات التاريخية بين المملكة وإسبانيا، وروابط الصداقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين.
وكان الديوان الملكي أعلن أن ولي العهد غادر إلى إسبانيا في زيارة رسمية بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستجابة لدعوة مقدمة من الحكومة الإسبانية.
ويتضمن برنامج زيارة ولي العهد، إجراء مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وعددٍ من المسؤولين وأعضاء في البرلمان الإسباني، كما أنه من المقرر توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات بين البلدين.