12 أبريل 2018 مـ / موافق 26 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»وصول أول رحلة طيران روسية من موسكو للقاهرة بعد توقف دام أكثر من عامين
﻿

وصول أول رحلة طيران روسية من موسكو للقاهرة بعد توقف دام أكثر من عامين

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

استقبل مطار القاهرة الدولي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أول رحلة طيران للخطوط الروسية (إيرفلوت) قادمة من موسكو وذلك بعد استئناف رحلات الطيران بين مصر وروسيا المتوقفة منذ أكثر من عامين عقب سقوط طائرة روسية بوسط سيناء.

وأفادت مصادر مطلعة بمطار القاهرة بأن الرحلة على متنها 120 راكبا، وقالت المصادر إنه من المقرر أن تقلع الطائرة بعد ساعة متوجهة إلى موسكو وعليها 79 راكبا أنهوا إجراءات سفرهم.

وذكرت المصادر أن رحلات “مصر للطيران” ستستأنف الساعة 0935 صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي (0735 بتوقيت جرينتش).

وكان مصدر بوزارة الطيران المدني المصرية قد ذكر في فبراير الماضي أن بروتوكول استئناف الرحلات بين البلدين تضمن السماح لكل شركة طيران “مصر للطيران وإير فلوت” تسيير ثلاث رحلات طيران أسبوعيا بين القاهرة وموسكو.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق