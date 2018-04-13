14 أبريل 2018 مـ / موافق 28 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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آل الشيخ يعلن تكفله بمباراة اعتزال ياسر القحطاني

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن رجاء الله السلمي وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الإعلام، أن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ قرر التكفل حفل اعتزال ياسر القحطاني مع فريق عالمي.

وقال “السلمي” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” اليوم: أبلغني الرئيس بأنه في حال صحت أخبار اعتزال الكابتن ياسر القحطاني فسيتكفل بحفل اعتزاله مع فريق عالمي متى رغب اللاعب في ذلك”.

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